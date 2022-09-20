Главы МИД стран ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Неформальная встреча прошла в Нью-Йорке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По словам дипломата, решение о миссии может быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре. "Мы продолжили обсуждение нашего предложения по созданию в Евросоюзе миссии по военной помощи. Я надеюсь, что на следующей встрече в октябре мы сможем принять решение очень быстро для европейских стандартов", — сказал Боррель. По его словам, решение должно быть согласовано с украинской стороной. Встреча глав МИД стран Евросоюза состоялась в Нью-Йорке незадолго до открытия недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, участие в которой примут делегации из более чем 180 стран. Напомним, министры иностранных дел Франции, Польши и Германии ранее в сентябре выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных. Создать миссию для обучения ВСУ в Европе предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Такую инициативу поддержали министры обороны стран ЕС, но пока неизвестно, где может основываться миссия и когда начнется программа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.