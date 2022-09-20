Гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков Зодиака больше всего повезет с финансами в период с 20 по 25 сентября. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Близнецы На этой неделе завершатся жилищные и домашние проблемы с перспективой для вас, улучшение бытовых условий. Путешествие по всей семье пройдет благоприятно и позволит укрепить семейные узы. Возможны большие доходы от земли, недвижимости, акций или пособия от отца или его родственников. В выходные отдохните на природе или в загородном доме. Лев На этой неделе ожидается повышение уровня материальной ответственности и хорошие доходы. Дополнительные заработки. Но есть большой риск потери, поэтому не рекомендуется вкладываться в проекты, рекламу или инвестировать в новые стартапы. Главное – не одалживать никому деньги или распрощаетесь с ними навсегда. Стрелец На этой неделе вы должны проявить себя в качестве ответственного и надежного сотрудника, поэтому доверие руководства не за горами. Вас могут продвинуть по карьерной лестнице, предложив хорошую должность, повысить зарплату. Возможны успешные решения любой ситуации за деньги или статус. Ранее астролог также дала прогноз всем знакам Зодиака на неделю. Также сообщалось, когда День осеннего равноденствия и что следует успеть сделать обязательно.