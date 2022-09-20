Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что необходимо изъять огнестрельное оружие у граждан России и Беларуси, постоянно находящихся на территории страны, по закону владеющих такими средствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees. По ее словам, в парламент в любом случае будет направлен законопроект об изъятии оружия, принадлежащего россиянам и белорусам. "Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии", — сказала глава эстонского правительства. По данным регистра, оружие для самообороны или охоты есть у 629 российских и белорусских граждан. Напомним, сегодня стало известно, что страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян из-за сухопутных границ. Добавим, что днем ранее Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с Россией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.