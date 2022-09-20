Украина получит истребители F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке ВСУ будет принято. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 "не прибыли бы в Украину в течение двух-трех лет после выработки какого-либо политического решения" об их отправке Киеву "из-за вопросов, связанных с подготовкой пилотов и логистикой". Американский военачальник выразил мнение, что у Украины путем поставки оружия Западу есть все необходимое, "чтобы выжить и бороться, не превращая происходящее "в третью мировую войну". По его словам, Запад "начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе", строя планы дальнейшего предоставления Украине военной помощи. Генерал высказал предложение, что боевые действия в Украине, "вероятно, продлятся годы, а не месяцы". Генерал рассказал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в том числе составы российских сил в Украине. В то же время, он уверял, что США не занимаются выбором таких целей. Напомним, недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что США пока не завершили обсуждение о поставках украинским военным истребителям F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет способна принимать американские истребители F-16, но есть нюанс. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.