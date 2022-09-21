Погода в Украине сегодня, 21 сентября, еще будет дождливой, но осадки отступят из восточных и южных регионов. В Карпатах ожидается мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно, в южной части переменная облачность. Временами небольшой дождь, в северных, ночью и в восточных областях умеренные дожди. Лишь на юге страны, днем также в Луганской, Донецкой областях и Днепропетровской без существенных осадков. Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с. При этом в карпатских горах ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +5+8 градусов, днем +11+14; на западе ночью +4+7, а днем +11+14 градусов; в восточных областях ночью +5+9 градусов, днем +15+17; на юге страны ночью +7+10, а днем +15+18 градусов; в центральных областях ночью +5+8 градусов, днем +12+14. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7+9 градусов, а днем +12+14. Напомним, что в Карпатах продолжает бурлить непогода, вчера местами снега насыпало выше колен. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.