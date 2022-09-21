Народный депутат Дмитрий Шенцев написал заявление о составлении мандата. Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий парламентария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка. "Он был избран народным депутатом IX созыва по 176-му округу (Харьковская область) от "Оппозиционного блока" как беспартийный, внефракционный", — написал парламентарий. Эту информацию подтвердил и депутат "Слуги народа" Александр Бакумов. "В ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Щенцева Д.А", — отметил политик. В свою очередь Алексей Гончаренко из "ЕС" обнародовал фотокопию заявления Шенцева о намерении составить мандат. По данным на сайте Верховной Рады, Шенцев пропустил все заседания парламента с 24 февраля по 1 июня 2022 года. Напомним, восьмой апелляционный административный суд запретил функционирование пророссийской политической партии "Оппозиционный блок" в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.