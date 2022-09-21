Российские оккупанты в ночь на 21 сентября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела врага пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. Мэр отметил, что захватчики атаковали Холодногорский район. Терехов рассказал, что в доме, в котором от удара кафиров были заблокированы люди, сотрудники ГСЧС спасли 10 человек. Однако он указал, что по другому адресу есть один раненый. По словам мэра Харькова, в обоих зданиях разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки. Напомним, ночью 21 сентября в Харькове раздались звуки взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.