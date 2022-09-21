Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить использование права вето в Совбезе Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. Соответствующее заявление французский лидер сделал во время 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Мне хотелось бы, чтобы мы наконец-то занялись реформой Совета безопасности, чтобы она была более представительной, чтобы работали новые постоянные члены. И чтобы она действительно могла играть свою роль, ограничивая использование права вето в случае массовых преступлений", — отметил Макрон. По его словам, речь не идет о выборе между Востоком и Западом. Все, кто с уважением относится к статусу ООН и общим ценностям, должны быть ответственны. Страны, избравшие нейтральную позицию по войне в Украине совершают "историческую ошибку". Президент Франции подчеркнул, что они "становятся сообщниками современного империализма и цинизма". Ведь борьба украинцев – это борьба во имя мира и защиты территориальной целостности каждого государства. "Россия пытается утвердить двойные стандарты, но война в Украине не должна быть конфликтом, к которому кто-то останется безразличным. Каждая страна должна сыграть свою роль, чтобы остановить российскую агрессию", — подчеркнул политик. Макрон добавил, что не может быть мирового порядка и устойчивого мира, если в основу не положены принципы уважения суверенитета и народов. "Наши ценности универсальны, поэтому они никогда не должны стоять на службе силы, которая нарушает эти принципы. В последние годы мы очень либерально поступаем с этими ценностями, и это ошибка", — подытожил французский лидер. Напомним, 21 сентября на Генассамблее ООН Владимир Зеленский обратится к мировым лидерам. Президент анонсировал "важные сигналы" от Украины в своем выступлении. Он состоится в формате онлайн во второй половине дня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.