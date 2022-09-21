Россияне ночью 21 сентября обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате атаки врага ранения получили гражданский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина", — рассказал чиновник. Резниченко отметил, что в городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды изуродовали и местный хлебокомбинат, садик, библиотеку и несколько магазинов. Из-за обстрела произошли пожары в квартире и на частном дворе. Пожарные пламя уже потушили. По словам главы ОВА, в Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская община – люди целые. В Большой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света осталось 350 семей. Энергетики уже чинят линии. Напомним, оккупанты в ночь на 21 сентября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела врага пострадал один человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.