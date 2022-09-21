Глава Кремля Владимир Путин свои заявления о "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины адресует прежде всего внутренней аудитории в России. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что таким образом диктатор надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая граждан добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно "присоединенные" к РФ территории. "Путин и его советники, очевидно, поняли, что нынешних российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину, и что усилия по быстрому созданию больших войск по пути добровольной мобилизации достигают кульминации, не отвечая потребностям российских военных", — указывают в ISW. Специалисты предполагают, что таким образом Путин искусственно создает правовые и информационные условия для улучшения формирования армии РФ, не прибегая к расширенному призыву, изменяя баланс кнута и пряника, который Кремль использует для стимулирования добровольной мобилизации. Путин хочет сдержать контрнаступление ВСУ В Институте изучения войны также уверены, что "Путин путем аннексии преследует цель сдержать контрнаступление ВСУ, чтобы рассматривать освобождение Украиной своих территорий как нападение на РФ". "Российские официальные лица и пропагандисты выпустили расплывчатые предупреждения о том, что "посягательство на территории России является преступлением и совершение этого преступления позволяет использовать все средства самообороны", — подчеркивают аналитики. В ISW убеждены, что такие заявления россиян свидетельствуют о явной панике и сделаны для того, чтобы попытаться усилить глобальные опасения ядерной эскалации. Однако, как отметили специалисты, после ударов по аннексированному РФ полуострову Крым, который находится в оккупации в течение 8 лет, от Путина не последовало никаких ответов. Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиции нашего государства четкие и хорошо известные и они не изменятся "от шума откуда-то". Более того, Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.