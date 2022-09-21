21 сентября 2022 празднуется Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник входит в список двунадесятых – 12 важнейших православных событий после Пасхи. Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого праздника, а также у кого именины. В этот день отмечается, что Божья Матерь есть великая праведница, помощница и покровительница людей, покровительница сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей. Сегодня молятся о защите детей, о зачатии ребенка, воссоединении семьи, улучшении отношений между супругами, а также читают Тропарь и Кондак праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Также читаются три богородичных молитвы и Величество Богородицы. В это время также убирали на зиму пчелиные ульи, собирали лук. Все летние работы заканчивались, и крестьяне благодарили Богородицу за урожай и просили ее помощи на следующий год. Также в этот день заготовляют калину. Главные приметы этого праздника. Если весь день солнечно и ясно, то такая погода сохранится до конца октября. Если на улице туман – жди частых осенних дождей. День начался с дождя — ливни будут идти в ближайший месяц. Мрачно и мрачит – до холодной зимы. На траве роса – до заморозков. Если птицы летают высоко – зима придет нескоро, а вот если низко – пора доставать теплую одежду. Что нельзя делать в этот день В день Рождества Богородицы нельзя работать, заниматься рукоделием, убирать. Строго запрещено ругаться. В этот день принято заниматься благотворительностью. Нуждающимся подают милостыню. День ангела сегодня отмечают : Георгий, Иоанн, Мария. Смотрите также календарь праздников на октябрь 2022 года. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может принести с собой.