Многие добавляют кукурузу в майонезные салаты, но более здоровые варианты ничем не хуже. Как приготовить вкуснейший салат, рассказала известный украинский блогер Alina FooDee. Составные: Огурец – 2 шт. Зеленый перец – 1 шт. Кинза или петрушка – небольшой пучок Лук – 0,5 шт. Кукуруза – 200 г Оливковое масло – 1-2 ст. л. Лимонный сок – 1 ст. л. Соль, черный молотый перец — по вкусу Пошаговое приготовление Нарезать помидоры, огурцы и зеленый перец на маленькие кубики. Мелко порежьте лук. Нарежьте кинзу или петрушку. Смешайте все ингредиенты. Добавьте кукурузу. Можно использовать консервированную кукурузу или отварить свежую кукурузу. Добавьте соль, черный молотый перец, лимонный сок и оливковое масло. Раньше мы писали, как приготовить фальшивую икру из сельди. Также читайте о рецепте печеночного торта с "секретом".