Гороскоп на текущую неделю с 21 по 25 сентября расскажет, каким знакам Зодиака не повезет больше всего. Кому-то станет хуже со здоровьем, кому-то предстоит конфликтный период, а у некоторых могут возникнуть проблемы на работе. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Дева Конфликты с партнерами на работе и дома важно на этой неделе решить все непонятные ситуации и прояснить моменты в отношениях. Не исключено расставание или утрата контрактов. Пора заняться собой и своим продвижением — расширение возможностей произойдет благодаря зарубежным контактам и коллаборациям. Весы На этой неделе может быть плохое самочувствие и проблемы вдали от дома или за границей. От вас потребуется предельное внимание на улице, дороге, в общении с новыми работодателями или знакомыми. Не верьте на слово – заключайте рабочие контракты, а также вам помогут гаджеты, чтобы зафиксировать договоренности. Также лучше исключить опасные виды развлечений и вести правильный образ жизни, чтобы не попасть в больницу. Скорпион Возможны проблемы на работе, среди подчиненных или коллег. Проявите осторожность, воздержание, не поддерживайте интриги, старайтесь быть в стороне от междоусобий. Сосредоточьтесь на четком и скрупулезном выполнении поставленных задач, и тогда неприятности обойдут стороной. Или придет помощь от спонсоров, попечителей. Возможны непредвиденные ситуации с детьми. Ранее астролог дала прогноз всем знакам Зодиака на неделю. Читайте также, когда День осеннего равноденствия и что нужно успеть сделать обязательно.