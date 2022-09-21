Знаменитый польский режиссер Кшиштоф Занусси приютил в своих домах шесть семей из Украины, которые из-за российского полномасштабного вторжения и войны были вынуждены покинуть свои дома и уехать в соседнюю Польшу. Об этом сообщает Ukrayina.pl. 83-летний кинорежиссер, сценарист и продюсер отметил в интервью, что сам также в свое время пережил ужасы Второй Мировой войны, на годы которой пришлось детство Занусси, родившегося в Варшаве 17 июня 1939-го. "И для меня это что-то, что напоминает детство. Я хорошо знаю, какой это ужас!" – провел он параллели с нападением РФ на Украину. Как рассказал лауреат наград Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, украинских беженцев он поселил в домах в Варшаве и пригороде. "У нас жило шесть семей из Украины. Мы с женой очень прониклись их судьбой. Поселили в наших домах и в Варшаве, и за городом. Поместились все. При том, что были не только дети, но и домашние животные", — говорит Занусси. . Некоторое время спустя некоторые украинцы, у которых были родные в других странах, отправились к ним. Так, кто имел родственников в Канаде — улетел за океан, и сейчас в доме Занусси осталось всего две семьи. "Для меня это был новый опыт. В общем-то, реакция простых поляков на нужды украинцев была очень положительной. Оказалось, что у нас много людей, готовых уступить свои интересы ради общих и посвятить себя помощи другим. Мы опять — как во времена, когда занимались свержением коммунизма – вспомнили о такой вещи, как солидарность.И это в целом безумно оптимистично!” – отметил известный кинорежиссер.

Кшиштоф Занусси (фото: Agencja Wyborcza.pl) Ранее сообщалось, что британская ТВ-звезда Наташа Каплински приютила семью из Украины. Напомним, что с 16 сентября граждане Польши смогут находиться в Украине в течение 18 месяцев.