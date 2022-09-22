22 сентября православная церковь чтит память праведных Иоакима и Анны – отцов Девы Марии. День их памяти отмечается за Рождеством Пресвятой Богородицы. Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины. Этим святым молятся бесплодные пары для лечения недуга, а также пары, у которых не удается зачать ребенка. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то будет идти дождь. В этот праздник к новобрачным приходили родственники и смотрели, как живут молодые, давали советы. Молодая хозяйка пекла пироги для гостей. С этой даты начинали заготавливать дрова на зиму. Также 22 сентября – это день осеннего равноденствия . С этой даты ночи становятся длиннее, а дни короче. В этот день магические свойства наделяют огонь и воду. Приметы 22 сентября Много паутины – к осенней и морозной зиме. Если в этот день дрова заготовит, то зимой в доме будет гораздо теплее. Выпавший снег обещает плохой урожай в следующем году. Если с лиственницы еще не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять. Много шелухи на луке – зима будет холодной. Листья из вишни еще не опали – до теплой погоды. Что нельзя делать 22 сентября В эту дату нельзя начинать новых дел. 22 сентября нельзя материться, ссориться, обсуждать человека за спиной. Запрещено заниматься рукоделием, убираться в доме. Мамам не стоит ругать своих дочерей. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита и Сергей. Смотрите также календарь праздников на октябрь 2022 года. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, который может принести с собой.