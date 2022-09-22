Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация не будет оказывать существенного влияния на ход войны в Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Объявление Путина о частичной мобилизации отразило многие проблемы, с которыми Россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину. Москва вряд ли сможет решить их в ближайшие месяцы", — убеждены аналитики. В ISW объяснили, что приказ диктатора мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ, то есть лиц, прошедших срочную службу, в течение месяцев не создаст значительную боевую силу агрессора. "Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно", — отметили специалисты. Таким образом, в Институте изучения война пришла к выводу, что частичная мобилизация в России не сможет помешать возможности Украины освободить от оккупантов большую часть своих территорий до зимы . Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объявление Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение терпит крах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.