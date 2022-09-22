Союз європейських футбольних асоціацій безкоштовно передав права Україні на трансляцію матчів Ліги Націй, котрі пройдуть у вересні. Про це розповів Андрій Павленко на своїй сторінці в Фейсбук.

Це означає, що футбольні фанати матимуть можливість подивитись пряму трансляцію матчів проти збірних Шотландії та Вірменії. Щоб перегляд був ще більш захоплюючим, можна укласти парі на перемогу збірної України в цих поєдинках. Зробити це можна за допомогою мобільного додатку БК 1xBet, котрий доступний для завантаження за посиланням: https://www.telecomasia.net/ua/stavki-na-sport/bukmekerski-kontori/1xbet.

Всі ігри будуть показані в рамках марафону “Єдині новини”. Подивитись їх можна буде одразу на декількох телеканалах: ICTV, “Інтер”, “1+1” и “Суспiльне”.

Також матчі будуть доступні для перегляду на Youtube-каналі УАФ.

Андрій Павелко розповів, що вони свідомо йшли до того, щоб трансляція поєдинків була доступна для всіх глядачів в Україні.

Нагадаємо, що Українську збірну чекають матчі з командою Шотландії двадцять першого та двадцять сьомого вересня. Також футболісти зіграють з національною збірною Вірменії двадцять четвертого вересня.