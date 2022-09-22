Сегодня, 22 сентября, часть Украины покроют мелкие дожди. При этом в некоторых областях снова похолодает. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, дожди ожидаются во всех западных и северных областях, а также в части центральных регионов. На остальной территории будет сухая погода, возможна переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +6+8 градусов, днем +12+14; на западе ночью +6+8, а днем +12+14 градусов; в восточных областях ночью +6+8 градусов, днем +16+18; на юге страны ночью +7+9, а днем +16+18 градусов; в центральных областях ночью +6+8 градусов, днем +13+16. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня будет влажно. Киев покроет мелкий дождь. Ветер северо-западный, с порывами до 10 м/с. Температура ночью будет +7+9 градусов. Днем столбики термометров покажут до +12+14 градусов. Напомним, вчера в Карпатах бушевала непогода. На высокогорье снег насыпало выше колен. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.