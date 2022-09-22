В рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернули наших воинов, переживших теракт в Еленовке Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что говорится о восьми украинских защитниках. По словам Зеленского, они ранены в результате теракта, устроенного россиянами в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области. Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Оленовке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". В этом Россия обвинила ВСУ, что украинская сторона опровергла обвинения, приведя ряд аргументов. Предварительно, в результате теракта в Еленовке погибли по меньшей мере 50 украинских пленных, Киев проверял списки жертв, обнародованных в РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.