Объявление главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину терпит крах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, обнародовавшее заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Политик отметил, что его страна осуждает безответственную эскалацию войны со стороны Москвы. "А также частичную военную мобилизацию, ядерные угрозы и псевреферендумы России. Поведение Путина свидетельствует лишь о том, что его вторжение терпит крах", — подчеркнул Трюдо. Он пояснил, что приказ Путина о мобилизации – это "шаг к признанию того, в чем он не хотел признаваться россиянам, пример того, что все идет не по его плану". Премьер Канады добавил, что угрозы ядерного оружия необходимо воспринимать серьезно, а западные союзники должны "очень жестко противостоять" им. Напомним, 21 сентября Путин обратился к россиянам. В частности, он заявил о начале мобилизации в стране. Впоследствии в некоторых городах России начались митинги. Более подробно о протестах вы можете узнать в материале РБК-Украина. К слову, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уничтожат всех, кто придет с оружием на нашу землю, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.