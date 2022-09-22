Российские оккупанты утром 22 сентября атаковали Запорожье. Взрыв в городе раздался до объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. "Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", — отметил чиновник. Старик призвал граждан немедленно пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое воздушной опасности. Напомним, вечером 21 сентября в Харькове прогремели взрывы. Глава ОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне нанесли удары по Салтовскому району. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.