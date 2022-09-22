Украинских военных, возвращенных домой из российского плена, распределяют в больницы для оказания им первичной медицинской помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию семей защитников "Азовстали". "В настоящее время обмененные военнослужащие распределяются по медицинским учреждениям Украины, где они будут получать первичную медицинскую помощь", — говорится в заявлении. Семьи воинов обратились с просьбой не беспокоить героев и дать им время для адаптации. "Сейчас в приоритете – восстановить здоровье военных после плена, обеспечить необходимой психологической помощью и дать им возможность насладиться общением с семьями", — отметили родные защитников "Азовстали". Они также добавили, что продолжают свою деятельность в направлении освобождения из плена всех защитников. "Сегодня мы стали еще на шаг ближе к нашей цели, но пока не будут уволены все герои — мы не останавливаемся ни на минуту", — подытожили в Ассоциации. Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, из которых 108 – бойцы "Азова". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.