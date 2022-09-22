Наступление прохладного сезона – не повод для садоводов завершать посев растений, ведь в будущем они будут иметь большую устойчивость к погодным сюрпризам. Это касается посева под зиму некоторых цветов, которые потом порадуют лучшим ростом и боятся болезней. Какие же цветы уместно сеять осенью, рассказано на Telegram-канале "Дача. Сад и огород". Кроме "бонуса" с большей резистентностью к холодам и всяческим заболеваниям, при посеве семян цветов также освобождается время весной, когда на грядках у огородников и так немало забот. Цветы однолетники , которые хорошо сеять под зиму: бархатцы, василек, резеда, космея, настурция, амарант, дельфиниум; мак, адонис летний, алиссум морской, астра китайская, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая; иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготочная, лаватера трехмесячная; лобулярия морская, львиный зев, малькольмия приморская, матиола дворога, душистая резеда, хризантема. Цветы двухлетники : маргаритки; незабудки; турецкая гвоздика; виола. Цветы многолетники : колокольчик; примула; гвоздика; астра; прострел; лаванда, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентр; мак восточный, мелколесник, молочай, поповник, рудбекия. Напомним, ранее мы рассказывали, как можно оказать сопротивление для кустов или цветов своими руками. Добавим также, что перед этим мы писали, как подготовить грядку под овощи осенью, чтобы получить ранний урожай.