В рамках обмена пленными между Украиной и Россией удалось освободить двух американских граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. "Мы благодарим президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака и украинское правительство за включение двух граждан США в обмен пленными 21 сентября", — отметил чиновник. Салливан также выразил благодарность наследному принцу Саудовской Аравии за содействие. "Мы с нетерпением ждем, когда наши граждане воссоединятся со своими семьями", — добавил советник американского президента. Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, из которых 108 – бойцы "Азова". К слову, освободили из плена также 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.