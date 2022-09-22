Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. ВСУ уничтожили 2 командных и 2 пункта управления противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке россиян проводить воздушную разведку, нашими бдительными подразделениями обнаружены и уничтожены 2 шпиона типа "Орлан-10", — рассказали украинские защитники. В ОК "Юг" отметили, что с целью защиты своих подразделений от авиационных и ракетных ударов оккупанты развернули подразделения противовоздушной обороны в Бериславском районе. Указали также, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 280 огневых задач, в результате которых были поражены: 2 командных пункта непосредственно в Херсоне; 2 пунктов управления в Нововоскресенском и Дудчанах; 2 склада боеприпасов в Пятихатках и Херсоне; 3 района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке; радиолокационную станцию "Зоопарк" противника в Крутом Яру. "При попытке кафиров реализовать замысел по перемещению с одного берега Днепра на другой, нашим огневым контролем была остановлена попытка проехать Каховской дамбой и отплыть баржой из Херсона", — добавили в Оперативном командовании. В результате действий Вооруженных сил Украины захватчики потеряли 41 солдат, 4 танка, 12 единиц другой авто-бронетехники и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3". Напомним, из-за заявления президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации жителей оккупированной части Херсонской области призывают эвакуироваться. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.