Вооруженные силы Украины продолжают активные контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане", — отметили аналитики. В ISW также указывают, что продолжаются активные бои в Дробышево (к северо-западу от Лимана). Кроме этого, специалисты рассказали, что в Генштабе ВСУ проинформировали о том, что Вооруженные силы Украины отразили попытку оккупантов атаковать вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол. "Этот отчет свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки Оскол", — добавили в Институте изучения войны. Напомним, наши воины поразили 2 командных пункта врага в Херсоне и 2 пункта управления в области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.