Международное сообщество должно поддержать создание Специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского, выступая на полях 77 Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Это станет сигналом для всех потенциальных агрессоров, что они должны ценить мир или нести ответственность перед миром", – отметил глава государства. Зеленский подчеркнул, что Украина уже подготовила четкие шаги по созданию такого трибунала. По его словам, Киев также обратится в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой поддержать международный компенсационный механизм. "Россия должна заплатить за эту войну своими активами", – добавил президент. Напомним, Зеленский на ГА ООН представил украинскую формулу мира, состоящую из 5 пунктов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.