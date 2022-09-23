23 сентября все православные чтят память двух епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого-то именины, читайте в материале Styler. В годы правления императора Льва III Исавра Византийская империя начала борьбу с иконоборцами. В защиту православной веры и так называемую борьбу с последователями язычества встал Петр из Никеи, испытавший многие страдания. О жизни Павла очень мало сведений. Достоверно известно лишь первое упоминание его имени в прологе греков XI века "Петровом". Наши предки приметили, если в этот день погода сильная, то будет ясная погода. Люди собирали не все ягоды, часть оставляли на ветвях деревьев, чтобы звери и птицы могли полакомиться ими. Главные приметы в день Петра и Павла Многие ягоды рябины – до мокрой дождливой осени и долгой холодной суровой зимы. Если рябина не уродилась, то осень будет сухой. Если человек не оставит на дереве рябины, то его ждет несчастье. Что нельзя делать 23 сентября Нельзя наносить вред рябине, иначе будут беспокоить зубы. Категорически запрещено браниться с близкими и родственниками. Нельзя слиться на кого-то и держать оскорбление. Запрещено шить, строить, рубить, колоть, делать ремонт. Кто сегодня отмечает именины День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Тихон, Семен, Петр, Павел, Николай, Лука, Константин, Клим, Исмаил, Иван, Евгений, Глеб, Гавриил, Василий, Андрей, Татьяна, Пульхерия, Ефросинья и Анна. Смотрите также календарь праздников на октябрь 2022 года. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может принести с собой.