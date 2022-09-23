Эксперт делает первые прогнозы на поединки ЧМ-2022, который состоится в Катаре с ноября по декабрь 2022 года. На сайте “Рейтинг Букмекеров” можно прочитать подробные прогнозы с выгодными коэффициентами от БК на отдельные матчи чемпионата, а также на сайте можно узнать, когда будет проходить Чемпионат мира по футболу 2022.

Жеребьевка показывает не только турнирные возможности, но и перспективу выхода команд в плей-офф. Вишневский предполагает, что две турнирные сетки будут не равны. То есть большинство лучших национальных команд будут в первой половине сетки, а Франция и её жертвы будут во второй. Итак, первую ставку Вишневский предлагает сделать на то, что сборная Франции сможет дойти до финала.

Если изучить линии ставок, то можно увидеть пять явных фаворитов чемпионата: Франция, Англия, Испания, Аргентина и Бразилия. Из этих команд Вишневский исключил бы сборную Англии. У этой команды, по мнению эксперта, нет сильных лидеров. Также Александр считает, что это переоцененная команда, которой просто везет с жеребьевкой.

Вторая ставка – сборная Англии не пройдет в 1/2 финала. Именно потому, что на пути этой команды встретится Франция. Сборной Англии будет очень легко выиграть свою группу. Ее соперниками будут США, Иран и Уэльс. Этот групповой этап Англия должна выиграть, но в 1/8 финала они столкнутся с топовыми командами из группы А, что будет тяжело. Даже если Англия сможет выйти в 1/4 финала, то дальше ее ждет матч с Францией, что будет не по зубам.

Третья ставка – на первое место в группе. Эксперт внимательно пересмотрел коэффициенты, и, на его взгляд, некоторые ставки недооценены. Например, коэффициент на то, что Бельгия выиграет групповой этап составляет всего 1,53. Вишневский уверен что сборная Бельгии сможет легко преодолеть своих оппонентов, учитывая то, что они явно не топового уровня.

Позже будут более существенные варианты прогнозов, но эксперт пока не советует делать ставки на матчи по ЧМ-2022. Еще неизвестно, кто в какой форме будет играть и будут ли в командах травмированные. Но выше предложенные глобальные ставки имеют право на жизнь.