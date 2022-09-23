Мошенники, вероятно, украли 45,6 млрд долларов из программы страхования по безработице США во время пандемии COVID-19, использовав чужие номера социального страхования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Год назад было обнаружено почти 16 млрд долларов потенциального мошенничества, но впоследствии, как отмечается в отчете, выявлено "увеличение на 29,6 млрд долларов потенциально мошеннических выплат". Мошенники, как утверждается, одновременно подали заявления о безработице на миллиарды долларов во многих штатах, а некоторые из них получили помощь, используя лица умерших и заключенных, которые не имели права на получение помощи. Они также использовали подозрительные электронные письма, которые было тяжело отследить. В частности, 205 766 номеров социального страхования умерших были использованы для подачи заявлений на получение помощи. Официальные лица предупредили, что учет все еще может быть неполным, ведь они не смогли получить доступ к более обновленным федеральным данным о заключенных от Министерства юстиции и признали, что сосредоточили свой отчет только на сферах "высокого риска" для мошенничества. Эти два фактора повышают риск, что в ближайшие месяцы чиновники могут выявить дополнительные кражи на миллиарды долларов. Напомним, президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса в США завершилась. Он отметил, что проблемы с COVID-19 еще остаются, и власти работают над этим. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.