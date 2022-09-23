Гороскоп на октябрь 2022 расскажет о том, кому середина осени принесет долгожданные позитивные изменения в жизни. Планеты увеличат силы и энергию, чтобы подтолкнуть к смелым шагам по достижению целей, увеличению дохода и счастью в любви. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым октябрь станет периодом счастливых перемен. Об этом сообщает Sante Plus. Лев На профессиональном уровне Львы смогут добиться в октябре больших успехов, проявив педагогичность и элегантность по делам. Все задачи будут выполняться легко, а цели будут достигаться. Планеты будут поддерживать защиту бизнеса. Львы смогут подписать выгодный контракт, увеличить свой доход и получить повышение. В личной сфере Львы смогут снять напряжение и достичь гармонии. Дева Сфера личных отношений выйдет на первый план, и именно здесь октябрь принесет счастье. Пары смогут уделить друг другу больше времени и наладить баланс между отношениями и внешним миром. Короткий отпуск поможет снова разжечь пламя любви. А одинокие Девы станут более привлекательными для противоположного пола. В профессиональной сфере все войдет в состояние покоя и успеваемости. Стрелец Октябрь станет для Стрельцов периодом успеха по всем направлениям. В работе появится возможность продемонстрировать многочисленные таланты и добиться новых высот. В отношениях с коллегами появится гибкость и гармония. Возможны прибавки к зарплате. На личном фронте Стрельцы смогут спроектировать себя на будущее и реализовать давнюю мечту. Будьте при этом осторожны с финансами. Кстати, раньше мы писали о том, кого из знаков Зодиака до конца года посетят потери и разочарования. А еще рассказывали о том, что названы знаки Зодиака, которых во второй половине сентября накроет романтикой.