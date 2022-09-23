Министерство финансов США объявило о введении санкций против полиции нравственности иранского режима, а также руководителей силовых структур за жестокое обращение и насилие против иранских женщин и нарушение прав мирных протестующих в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина США. Кроме того, в список санкций внесены семь высокопоставленных руководителей спецслужб и других силовых структур Ирана — полиции нравственности, министерства разведки и безопасности, сухопутных войск, сил сопротивления Басидж и правоохранительных сил. "Эти чиновники руководят организациями, регулярно применяющими насилие для подавления мирных протестующих и членов иранского гражданского общества, политических диссидентов, активистов за права женщин и членов иранской общины Бахаи", — говорится в сообщении. Напомним, неделю назад Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. Люди выходят на митинги, устраивают поджоги, срывают портреты лидеров страны. Женщины отрезают волосы и отказываются соблюдать традиционный дресс-код. В результате столкновений с силовиками есть погибшие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.