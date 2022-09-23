На пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по предложению о немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. Правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) требует провести голосование по предложению Бундестага, в котором содержится призыв к правительству немедленно разрешить экспорт немецких танков и боевых машин пехоты в Украину. Это было бы равнозначно вотуму недоверия стратегии канцлера Германии Шольца по отношению к Украине, поскольку канцлер неоднократно исключал такие поставки, пока другие западные союзники не поставят аналогичную тяжелую технику, отмечает издание. Предложение оппозиции было особенно опасно для Шольца и его Социал-демократической партии (СДПГ), потому что ведущие политики из его партнеров по коалиции, Зеленых и либеральной Свободно-демократической партии (СвДП) также требовали поставки немецких танков Leopard "Голосование по поставкам оружия в Бундестаге рисковало выявить роковые трещины в единстве правительства и даже могло привести к поражению Шольца в парламенте", — пишет издание. Однако после жарких 50-минутных дебатов большинство депутатов от СДПГ, Зеленых и СвДП проголосовали за то, чтобы направить предложение оппозиции в комитеты по иностранным и экономическим делам для дальнейшего обсуждения. Это фактически задерживает пленарное голосование по тексту на несколько недель. Однако правительство теперь также сталкивается с риском возобновления давления на следующей неделе, поскольку оппозиция может потребовать проведения пленарного голосования по другому предложению "Танки для Украины", которое ХДС/ХСС сначала выдвинуло в июне, но также было отложено, делегировав его на уровень комитета. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился в федеральное правительство с просьбой не оправдывать отказ в снабжении танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.