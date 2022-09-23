Парламент Черногории решением большинства принял предложение о запуске процедуры отставки президента Мило Джукановича из-за нарушения конституции страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG. Из 80 членов парламента Черногории за предложение импичмента высказался 41 депутат. Джуканович обвиняется в нарушении статьи 95 параграфа 5 конституции страны — он не пригласил все парламентские партии на консультации по кандидатуре будущего премьер-министра. Джуканович с 1991 фактически руководит страной, попеременно занимая должности президента и премьер-министра страны. Напомним, правительству Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем 20 августа подавляющим большинством вынесли вотум недоверия. Это произошло три недели спустя после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью (СПЦ). Отметим, что Черногория ввела санкции против России за нападение на Украину. Соответствующее решение было в апреле. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.