Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум вражеским пунктам командования и составу с боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". За сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом на наши позиции. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, трех очагов вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах. Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники Каховским мостом остановлены контрольным огневым поражением, отмечают в ОК. Потери врага на юге в течение дня составили: 18 военных, 3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 2 танка, 2 единицы другой автобронетехники, Подтверждено результативное поражение накануне понтонной переправы в районе Львова. Корабельная группировка вражеского флота в Черном море пополнилась до 14 единиц. Отныне на боевом дежурстве 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель с общим количеством 28 "Калибров". Напомним, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.