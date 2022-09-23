Погода в Украине сегодня, 23 сентября, будет дождливой и туманной. При этом ночью в Киевской области возможны заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, ночью в западных и Житомирской областях небольшой дождь, а на остальной территории без существенных осадков. Днем в Украине, кроме большинства южных и центральных областей, небольшой, а в Луганской и Донецкой областях умеренный дождь. Ночью и утром в северо-восточных областях местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +5+8 градусов, днем +11+14; на западе ночью +4+7, а днем +9+14 градусов; в восточных областях ночью +5+10 градусов, днем +12+16; на юге страны ночью +6+10, а днем +14+17 градусов; в центральных областях ночью +4+8 градусов, днем +11+14. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью +6+8 градусов, а днем +11+13. Ночью на поверхности грунта заморозки до 0-3 ° в Киевской области, в самой столице их не ожидается. Напомним, в это время Карпаты продолжает засыпать снегом, вчера в украинских горах выпало до 80 см снега. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.