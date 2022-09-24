24 сентября православная церковь чтит память святой Феодоры. Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины, читайте в материале Styler. Известно, что праздник жил в конце 5 века. По преданию, Феодора находилась со своим мужем в любви и согласии, но богатый горожанин соблазнил молодую женщину, сказав, что грех, совершенный ночью, не вменяется в вину. Женщина послушалась и изменила мужу, однако вскоре осознала свою вину. Сначала Федора подвергала себя и свое тело всяческим мучениям, а затем, переодевшись в мужскую одежду, пошла в мужской монастырь под именем Феодор. Позже, уже после смерти Феодоры, ее муж, узнав о подвиге жены, принял постриг в той же обители. В народе говорили, что на Феодоре лето кончается и начинается настоящая осень. Обычно в праздник 24 сентября начинался сезон дождей. В народе 24 сентября почитался Федорин день. Крестьяне убирали последний лук из грядок и сушили на зиму, а также хоронили пчелиные ульи. В этот день в поле смотрели на озимую лестницу. Женщины шинковали капусту, квасили на зиму и готовили из нее блюда, а мужчины варили пиво. На Федора в старину обычно убирали урожай лука и хоронили пчел, а женщины собирались вместе на "капустные вечеринки", чтобы заквасить капусту на зиму. Главные приметы 24 сентября в год две Федоры: осенняя – с грязью, а зимняя – с холодом; на Федору лето заканчивается, а осень начинается; Не каждое лето до Федоры дотянет; в этот день нельзя обманывать – любая ложь раскроется; бить посуду на Федора – плохая примета. Что нельзя делать в этот день Нельзя вести пустые разговоры. Нельзя сплетничать и обсуждать кого-либо. Начинать дела на Федора – плохая примета. Поднимать что-то с дороги – есть риск получить сглаз. 24 сентября день ангела празднуют люди с именами: Федора, Герман, Дмитрий, Сергий, Силуан Тедора. Смотрите также календарь праздников на октябрь 2022 года. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может принести с собой.