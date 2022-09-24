Президент США Джо Байден поручил своей экономической команде оказывать давление на энергетическую отрасль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома. Он хочет, чтобы падение мировых цен на нефть сказывалось на стоимости топлива в стране. "Президент подтвердил приверженность снижению цен… с целью перехода к более стабильному росту без отказа от исторических экономических достижений. Он также поручил команде оказывать давление на энергетическую отрасль для обеспечения того, чтобы падение мировых цен на нефть отражалось на заправках для потребителей", — говорится. в сообщении Белого дома. Индекс потребительских цен в США в августе вырос на 0,1%, в то время как в июле динамика была нулевой. По сравнению с августом прошлого года рост цен составил 8,3%, что несколько ниже июльской динамики (8,5%) и рекордной июньской (9,1%). При этом больше по сравнению с июлем подешевел бензин (на 10,6%) и дизельное топливо (на 5,9%). Напомним, цены на нефть падали три недели подряд на фоне опасений резкого повышения процентных ставок, которое затормозит глобальный рост и ударит спрос на топливо. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.