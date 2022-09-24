Осенние дожди сегодня, 24 сентября, покроют восточные регионы нашей страны. На остальной территории будет сухая, но прохладная погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня мелкие дожди ожидаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях. В других регионах сухо, но с переменной облачностью. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 3-8 м/с. В то же время, почти на всей территории прогнозируется похолодание. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+6 градусов, днем +11+14; на западе ночью +3+7, а днем +12+17 градусов; в восточных областях ночью +4+7 градусов, днем +14+18; на юге страны ночью +6+8, а днем +15+18 градусов; в центральных областях ночью +4+7 градусов, днем +12+15. Погода в Киеве В столице ожидается сухая погода с облачностью. Ветер северо-западный, до 8 м/с. Ночью температура воздуха будет только +4+6 градусов. Днем воздух в Киеве прогреется до +12+14 градусов. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на выходные, 24 и 25 сентября. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.