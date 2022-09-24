Главы внешнеполитических ведомств стран G7 и других государств заявили об озабоченности угрозами безопасности гражданским ядерным объектам в Украине из-за российских обстрелов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Госдепа. Они заявили, что есть риски ядерной аварии. Главы МИД поддержали принципы МАГАТЭ по безопасности на этих объектах. Совместное заявление подписали министры Великобритании, ФРГ, Италии, Канады, Франции, Японии, США, Украины чиновники Южной Кореи, Швейцарии и главы дипломатии ЕС. "Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу угроз безопасности ядерных объектов мирного назначения в Украине и их сотрудников, которые существенно повышают риск ядерного события", — говорится в заявлении. Стороны заявили о намерении поддерживать усилия МАГАТЭ по присутствию на Запорожской АЭС. Подписавшиеся отметили, что первопричиной угрожающей ситуации стали действия российской армии, захватившей ЗАЭС. Напомним, 3 сентября Запорожская атомная электростанция вторично потеряла связь с последней внешней линией работающей электропередачи. Также мы писали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать вокруг Запорожской АЭС зону ядерной безопасности, которая поможет не допустить ядерную катастрофу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.