Президент США Джо Байден объявил об исключении Афганистана из списка основных союзников страны вне НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома. Афганистан получил статус основного союзника США вне НАТО в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Байден сообщал о планах лишения Кабула этого статуса в июле – почти через год после того, как власти в стране захватили талибы. Статус основного союзника США за пределами НАТО имеют 19 стран. Среди них – Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Бразилия и другие. В отличие от союзников США по НАТО, связанных друг с другом пактом о совместной обороне, Афганистан как союзник, не являющийся членом НАТО, не имеет гарантий взаимной защиты. Он имеет право на получение кредитов, а также является местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США. Кроме того, частные компании из этой страны могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за границей. Статус союзника дал Афганистану право на получение военной подготовки и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники даже после того, как войска НАТО покинули страну. Ранее в этом году США объявили Колумбию и Катар союзниками вне НАТО. Напомним, 15 августа 2021 талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продолжать операцию по эвакуации людей исходя из рекомендаций американских военных.