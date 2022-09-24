В Украине студенты-контрактники могут вернуть часть суммы по оплате за обучение в университетах и колледжах. Речь идет о налоговой скидке, что предусмотрено законом, а оформить возмещение могут параллельно работающие студенты — официально трудоустроены. Об этом передает "Всеобразование". Кроме самого студента контрактной формы, возмещение за обучение – согласно ст. 166 п. 3.3. Налогового кодекса также имеют право оформлять один из его родителей, муж или жена, опекун, оплачивающий учебные услуги. Возмещение в виде налоговой скидки можно получить за прошедший учебный год. То есть сейчас подать заявку за 2021 г. нужно будет до 31 декабря текущего года. Сколько можно вернуть Размер налоговой скидки составляет 18% от стоимости обучения, а также не может превышать размер уплаченного налога с доходов физлиц. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение: кому поможет государство Как это сделать При оформлении запроса необходимо предоставить в налоговую службу (лично или дистанционно) пакет следующих документов: копия паспорта; копия идентификационного кода; ‌декларация об имущественном положении и доходах; ‌справка о доходах с места работы; ‌копия договора с учебным заведением; ‌копия квитанции об оплате; ‌заявление с указанием реквизитов для возврата средств; если оплату обучения осуществляет не студент – требуется документ, подтверждающий степень родства. Обратим внимание, что если подавать документы в налоговую онлайн, необходимо иметь электронную подпись, войти в Е-кабинет плательщика, подать декларацию и копии документов. Сколько ждать Сумма возвращается в течение 60 дней после подачи декларации. Денежные средства начисляются на банковскую карточку (любого финучреждения), указанную в заявлении (нужно добавить IBAN, МФО и название банка). Кто не может получить налоговую скидку на обучение физлицу-предпринимателю (ФЛП); иностранцы; студенты, желающие возместить средства за образование за границей. Ранее сообщалось, что студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетную учебу. Напомним также, что украинские мужчины-студенты сейчас не могут уехать за границу, поскольку такое решение утверждено Кабмином.