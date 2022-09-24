В результате вражеского ракетного обстрела Запорожья вспыхнул жилой дом. Один человек погиб, семеро ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. "Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены", — сообщил Старух. На месте работают аварийные службы. Напомним, российские войска ночью выпустили по Запорожью пять ракет. Сообщалось, что в результате ударов пострадали объекты инфраструктуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.