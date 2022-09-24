Российский минюст увеличил количество физлиц-"иноагентов" до 27, пополнив соответствующий реестр четырьмя фамилиями, в том числе фамилией украинского журналиста Романа Цымбалюка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минюста РФ. Минюст утверждает, что все четверо занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование или иную помощь из Украины. Цымбалюк 15 лет работал в Москве, регулярно задавал вопросы президенту Путину на ежегодных пресс-конференциях, входил в число журналистов, ежедневно общавшихся с представителем Кремля Дмитрием Песковым. Он покинул Россию незадолго до начала вооруженного вторжения в Украину. Кроме него в список попал Даниил Кен — глава оппозиционного "Альянса учителей", выступавший против пропаганды войны на школьных "Разговорах о главном", ставших обязательными в сентябре этого года (ранее Кен был муниципальным депутатом в Петербурге). В реестр попал и Дмитрий Иванов – предположительно, видеоблогер kamikadze_d. Четвертый новый "иноагент" – главный редактор издания Newsader, работавший на "Радио Свобода". На прошлой неделе физлицом-"иноагентом" был объявлен пародист и сатирик Максим Галкин, активно выступавший против российского вооруженного вторжения. Как и других включенных в реестр, который ведется с апреля этого года, власти связали его с Украиной. Напомним, в России политических эмигрантов Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского также были внесены в список "иностранных агентов". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.