Российские оккупанты ночью ударили по Запорожью. Прилет был в жилом доме. Об этом заявил и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram. В результате атаки пострадали люди. На месте работают аварийные службы. Обновлено 05:41 Известно о пяти прилетах в город. Пострадали объекты инфраструктуры, сообщили в ОВА. Напомним, ночью 23 сентября войска РФ выпустили по городу 10 ракет. Ранее в четверг утром, 22 сентября, оккупанты выпустили по Запорожью и пригороду девять ракет. В результате обстрела погиб один человек, еще пятеро пострадали. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.