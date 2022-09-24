На Южном направлении украинские военные уничтожили за прошедшие сутки российский вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25, а также четыре иранских дрона-камикадзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". В течение боевого дня враг нанес 1 авиационный, 1 ракетный удар по позициям ВСУ и населенным пунктам вдоль линии фронта. Из самолета тактической авиации Су-20 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской общине. Без человеческих утрат. С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, вероятно, хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет. Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе по направлению к Черному морю. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Украинская авиация нанесла 20 ударов по врагу. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 сосредоточения сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, ракет "Тор" в Баштанском районе Николаева, колонну вооружения и техники — в Каховке. Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста. Остальные потери врага за боевой день составляют: 51 захватчик, 152-мм гаубица "Мста-Б", танк и 16 единиц другой автобронетехники. В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых — 3 надводных и 1 подводный носитель "Калибров". Их наготове 28. Еще один "Шахид-136" сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб человек. Напомним, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.