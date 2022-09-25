В связи с "долевой" мобилизацией российское командование пытается ограничить права солдат вооруженных сил РФ, подписавших краткосрочные контракты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. "В подразделениях оккупантов в Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования", — информируют украинские военные. Кроме того, "долевую" мобилизацию называют причиной задержки отпусков и денежных выплат, что уже приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага. Напомним, аналитики ISW уверены, что мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения для войны против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.