25 сентября 2022 года православная церковь чтит память мученика Автонома. Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого-то именины, читайте в материале Styler. Артон жил в III веке и являлся епископом в Италии. Во время гонения на христиан он отправился из Италии в Вифинию и проповедовал там христианство. Крестил многих язычников, путешествовал с проповедями в другие места. Когда другие идолопоклонники узнали это, они напали на храм, где проходила служба, выгнали христиан, а Автонома убили. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то будет идти дождь. Считали, что 25 сентября они перебираются рядом с полей в леса, идут в вертепы и прячутся до весны в землю. Традиционным занятием на Артамона Змеевика считалась охота. Охотники надевали высокие сапоги и читали специальные заговоры от укусов змей. Главные приметы 25 сентября Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Если сорняк высоким вырос – зимой много снега будет. Крот вход в нору с северной стороны вырыв – к теплой зиме, с южной – в холодную, с западной – в сырую и снежную, с востока – в сухую. Что нельзя делать в этот день 25 сентября нельзя творить зло и прибегать к плохим мыслям. Нельзя ходить в лес, чтобы ненароком не наступить на змею. Нельзя стричь волосы и ногти, чтобы не навлечь беду. Кто празднует День ангела Именины сегодня отмечают Автоном, Альберт, Афанасий, Даниил, Македон, Семен, Федор и Юлиан. Ранее мы писали о светских праздниках, которые нас ждут в октябре 2022 года. Также читайте, какая будет погода в Украине зимой 2022 года.