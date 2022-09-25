Потенциально опасный ураган "Иан" двигается во Флориду. Стихийная беда может навалиться на регион в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Губернатор штата Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение во Флориде и призвал всех жителей подготовиться к урагану "Иан". Он также обратился к администрации Джо Байдена с просьбой объявить федеральное чрезвычайное положение, что предоставит местным властям дополнительное финансирование и приведет в готовность Национальную гвардию США. Стихия может обрушиться на юг Флориды 26 или 27 сентября. По данным Национального центра по ураганам, сначала тропический шторм поразит Ямайку, Кубу и Каймановы острова. Ожидается, что затем он усилится и у побережья Флориды перейдет в категорию урагана. Пока решение об эвакуации еще не принимали. Напомним, в июле 2021 года во Флориду приближался ураган "Эльза". По дороге он принес сильный ветер, непрерывный ливень и волны более метра на Кубу.