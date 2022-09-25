Северная Корея в субботу, 24 сентября, совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency. По данным агентства, полученным от Комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету. В то же время, в Минобороны Японии проинформировали, что ракета пролетела около 400 км, а ее максимальная высота полета составила 50 км. Министр обороны добавил, что ракета КНДР рухнула за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море. Напомним, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку. Ранее мы писали, что в мае КНДР совершила пуск трех баллистических ракет. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности.